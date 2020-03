Pandemia deixa supermercados online congestionados

Face à recomendação de isolamento social, os portugueses agora confinados em casa estão a fazer compras em massa nas plataformas digitais dos supermercados. Este pico da procura está, portanto, a causar constrangimentos nas entregas ao domicílio, escreve o Dinheiro Vivo (acesso livre).

No Continente Online, o surto de coronavírus fez a procura quadruplicar e já só é possível agendar entregas para meados de abril. No Auchan, entrar no próprio site é complicado, já que 70 mil pessoas, em média, têm tentado fazer compras ao mesmo tempo. De notar que, mesmo em estado de emergência, os supermercados (físicos) mantém-se abertos.

Os supermercados estão também a implementar medidas para garantir a segurança das equipas de entrega e dos clientes e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Entre elas inclui-se realizar a entrega à porta, com pagamento antecipado e não no ato de entrega.