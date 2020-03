A Alemanha regista 16.662 casos do novo coronavírus no país, um aumento de 2.705 em relação ao dia anterior, revela o Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

Segundo números oficiais, houve ainda 47 vítimas mortais com a Covid-19, com os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga a serem os mais afetados.

Esta sexta-feira, a Baviera, que regista nesta altura 2.960 casos, e que já tinha decretado o estado de emergência, impôs o confinamento da população. Seguiu-se o estado do Sarre.

O Governo de Angela Merkel decide este fim de semana se o país decreta estado de emergência em todo o território para combater a pandemia. A Alemanha é o terceiro país da Europa com mais infetados e o quarto no mundo, ultrapassado apenas pela China, Itália e Espanha.