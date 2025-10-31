Ideias +M

iad apresenta nova identidade de marca que expressa “proximidade com os clientes”

 + M,

A reformulação, a cargo da agência Little Stories, resultou num logótipo "mais legível e distintivo", apoiado por um azul vibrante. É comunicada em Portugal numa campanha em rádio, outdoors e mupis.

A comunidade de consultores imobiliários independentes Iad decidiu avançar para uma “nova fase da sua história”, apresentando uma nova identidade de marca.

Para transmitir esta “ambição e desenvolver a marca sem romper com o seu legado”, a iad confiou a reformulação da sua identidade gráfica e campanha criativa à agência francesa Little Stories, subsidiária do grupo Australiegad.

Esta reformulação resultou num logótipo “mais legível e distintivo”, apoiado por um azul vibrante, numa identidade que “expressa simultaneamente proximidade com os clientes e a vitalidade de uma comunidade de empreendedores sempre em movimento”, descreve-se em nota de imprensa.

“Com esta nova identidade, não procurámos romper com o passado nem reinventar a iad, mas sim inspirar-nos no ADN da marca para revelar o que nos move há 17 anos, refletindo quem somos verdadeiramente em 2025. Uma marca viva, inclusiva e resolutamente voltada para o futuro, que exprime a nossa visão do setor imobiliário baseada na liberdade empreendedora e na força de uma comunidade unida que quebra barreiras. O nosso objetivo é claro: construir uma unidade duradoura, incorporando toda a energia e o dinamismo colaborativo dos nossos empreendedores”, diz Clément Delpirou, presidente do grupo iad, citado em comunicado.

Já Alfredo Valente, CEO da iad Portugal, diz que a comunidade procura “mais do que simples vendedores de casas”. “Procuramos construtores de projetos de vida, e abrir caminho para uma nova era no imobiliário em Portugal: flexível, inovadora, digital e colaborativa. O que nos distingue é o facto de darmos a cada um dos nossos consultores todos meios para desenvolverem o seu próprio negócio, contando com o apoio de um ecossistema sólido, inspirador e ambicioso”, acrescenta.

A iad Portugal lançou, paralelamente, uma campanha alinhada com a nova identidade da marca, que marca presença em rádio (RFM e Rádio Comercial), outdoors em autoestradas e mupis digitais em mais de 60 centros comerciais e pontos de venda em território nacional.

A apresentação de uma nova identidade “reflete o espírito pioneiro desta comunidade colaborativa única de empreendedores, que há dezassete anos é impulsionada por um modelo visionário que está a reinventar as regras do setor imobiliário”, refere-se ainda em nota de imprensa.

Desde que chegou a Portugal, há uma década, a iad Portugal alcançou 65 mil imóveis angariados, mais de 14 mil transações concluídas com sucesso e 111 milhões de euros de volume de negócios, descreve.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Ideias +M
“Olhe por si e pela sua empresa” diz Bankinter em campanha

Com conceito criativo da Altavia Pixel Portugal e planeamento de meios da Havas Media, a campanha do Bankinter marca presença até 22 de novembro em televisão, imprensa e meios digitais.

+ M,

+M
“Quem mais fica mais ganha”, diz Iberdrola em campanha

Com criatividade da Fuel, a campanha conta com produção da Garage e planeamento de meios da UM. "É de ficar a ganhar" marca presença em televisão, rádio, digital e out-of-home.

+ M,

Seguradoras
Fidelidade e ZERO vão plantar uma árvore por cada bebé

A seguradora e a Associação Sistema Terrestre Sustentável uniram-se para apoiar a regeneração da Mata Nacional de Leiria.

ECO Seguros,