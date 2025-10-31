iad apresenta nova identidade de marca que expressa “proximidade com os clientes”

A reformulação, a cargo da agência Little Stories, resultou num logótipo "mais legível e distintivo", apoiado por um azul vibrante. É comunicada em Portugal numa campanha em rádio, outdoors e mupis.

A comunidade de consultores imobiliários independentes Iad decidiu avançar para uma “nova fase da sua história”, apresentando uma nova identidade de marca.

Para transmitir esta “ambição e desenvolver a marca sem romper com o seu legado”, a iad confiou a reformulação da sua identidade gráfica e campanha criativa à agência francesa Little Stories, subsidiária do grupo Australiegad.

Esta reformulação resultou num logótipo “mais legível e distintivo”, apoiado por um azul vibrante, numa identidade que “expressa simultaneamente proximidade com os clientes e a vitalidade de uma comunidade de empreendedores sempre em movimento”, descreve-se em nota de imprensa.

“Com esta nova identidade, não procurámos romper com o passado nem reinventar a iad, mas sim inspirar-nos no ADN da marca para revelar o que nos move há 17 anos, refletindo quem somos verdadeiramente em 2025. Uma marca viva, inclusiva e resolutamente voltada para o futuro, que exprime a nossa visão do setor imobiliário baseada na liberdade empreendedora e na força de uma comunidade unida que quebra barreiras. O nosso objetivo é claro: construir uma unidade duradoura, incorporando toda a energia e o dinamismo colaborativo dos nossos empreendedores”, diz Clément Delpirou, presidente do grupo iad, citado em comunicado.

Já Alfredo Valente, CEO da iad Portugal, diz que a comunidade procura “mais do que simples vendedores de casas”. “Procuramos construtores de projetos de vida, e abrir caminho para uma nova era no imobiliário em Portugal: flexível, inovadora, digital e colaborativa. O que nos distingue é o facto de darmos a cada um dos nossos consultores todos meios para desenvolverem o seu próprio negócio, contando com o apoio de um ecossistema sólido, inspirador e ambicioso”, acrescenta.

A iad Portugal lançou, paralelamente, uma campanha alinhada com a nova identidade da marca, que marca presença em rádio (RFM e Rádio Comercial), outdoors em autoestradas e mupis digitais em mais de 60 centros comerciais e pontos de venda em território nacional.

A apresentação de uma nova identidade “reflete o espírito pioneiro desta comunidade colaborativa única de empreendedores, que há dezassete anos é impulsionada por um modelo visionário que está a reinventar as regras do setor imobiliário”, refere-se ainda em nota de imprensa.

Desde que chegou a Portugal, há uma década, a iad Portugal alcançou 65 mil imóveis angariados, mais de 14 mil transações concluídas com sucesso e 111 milhões de euros de volume de negócios, descreve.