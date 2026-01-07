SIC antecipa 2026 com regresso de formatos já conhecidos do público

"Cada vez mais no mercado nacional, sobretudo, as pessoas aderem mais a ideias que já reconhecem e conhecem, que já lhes são familiares", justifica Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC.

A SIC revelou esta quarta-feira as novidades da grelha para 2026, com o regresso de formatos já conhecidos do público como o “Casados à Primeira Vista”, assim como a aposta no remake português da novela brasileira “Páginas da Vida”.

Entre as novidades para este novo ano, Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento da SIC, destaca o regresso do “Vale Tudo”. O programa apresentado por João Manzarra, que já estreou no passado domingo, veio substituir na grelha “A minha Mãe com o teu Pai”, que “não correspondeu àquilo que nós esperávamos que fosse“.

“Pode haver um conjunto de fatores, mas acredito que as pessoas não aderiram ao formato, à ideia em si“, declara à margem do evento de novidades do canal. “Felizmente que a forma como estruturamos a grelha permite que não estejamos dependentes de um só formato e, portanto, que tenhamos outras soluções rapidamente para compensar um programa que no caso não funciona tão bem. Faz parte da nossa atividade”, aponta o responsável pela programação do canal.

Para as razões do insucesso do formato considera que “cada vez mais no mercado nacional, sobretudo, as pessoas aderem mais a ideias que já reconhecem e conhecem, que já lhes são familiares“, apontando como exemplo “A Máscara”, em que na primeira edição “as pessoas demoraram a aderir ao formato” e “a segunda e a terceira já tiveram mais impacto”.

Para o resto do ano, o canal está a preparar o regresso do “Casados à Primeira Vista”, para a primavera, regressando Diana Chaves à apresentação, assim como do “Terra Nossa”, apresentado por César Mourão, mais perto do verão, com as gravações a começarem em breve. O apresentador já regressou aos ecrãs este mês com o “Family Feud – Tudo em Família” e com a participação no “Vale Tudo”.

Ao nível da ficção, a grande novidade é a estreia do remake da novela brasileira “Páginas da Vida”, nas próximas semanas, ainda sem data definida. “É uma aposta muito forte que estamos a fazer na ficção, a adaptar, passado 20 anos da versão original, aos tempos de hoje, à realidade nacional, ao ambiente nacional”. Enquanto no original a narrativa começa em Amesterdão, na versão portuguesa será no Rio de Janeiro.

O responsável de programas da SIC destaca ainda a segunda temporada da “Lua Vermelha: Nova Geração”, a série baseada na história da Sara Norte e a série Azul “pronta para estrear”.

Quanto aos produtos ainda em antena, como “Vitória”, destaca que a parceria com a Disney para emissão dos episódios está a ter um “impacto positivo, dado o feedback que a Disney tem passado“. “Essa capacidade que os nossos produtos podem ter de ganhar uma vida extra os canais tradicionais acho que é um caminho importante de poder ser seguido”, acrescenta.

O diretor geral de entretenimento da SIC antecipa que em “Páginas da Vida”, “é possível que também haja uma novidade nesse sentido, não com a Disney, mas com outra plataforma“.

Daniel Oliveira recusa a ideia de redução de oferta na Opto, com os modelos de partilha sempre a prever que também seja disponibilizada antecipadamente no serviço de streaming da SIC. “Vamos procurar seguir esse modelo, procurando adaptar os conteúdos que são, diria, tradicionais, mas a um modo de consumo que já não se circunscreve apenas ao visionamento do televisor”.

Em relação às “apostas estruturais” como o “Isto é Gozar com Quem Trabalha” ou do daytime, “vamos intensificar e melhorar essas propostas sempre que for possível. Essa ideia de transversalidade e de diversidade é aquilo que preside as nossas decisões em cada momento“, diz.

Mais à frente do ano, em finais de setembro, destaca os 30 anos dos “Globos de Ouro”. “Já estamos a começar a trabalhar, pensando em fazer uma gala que seja única”.

O diretor geral de entretenimento da SIC não comenta se os italianos da MFE já estão envolvidos na estratégia de programação do canal televisivo. “Sobre esse processo, a SIC tem dado a conhecer a evolução do mesmo e, até a conclusão desse processo, acho que deve ser nesse domínio, no domínio oficial, que a comunicação deve ser feita“, declara Daniel Oliveira. “Não vou fazer nenhum comentário em relação a isso, acrescentando àqueles comentários que a SIC tem feito em cada momento, de forma oficial, como deve ser nesta fase”, completa.

Recorde-se que a injeção de capital de 17,3 milhões de euros no grupo Impresa, detentor do canal de televisão, já foi aprovada pelos acionistas e pela banca, faltando apenas o ok da CMVM. O negócio já levou ao canal a convocar os obrigacionistas.