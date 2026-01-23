Google processada por grupos de media dos EUA devido às práticas de publicidade

Cinco grupos de media norte-americanos, onde se incluem os detentores da Rolling Stone, da The New Yorker e The Verge, processaram, em separado, a Google devido às práticas publicitárias "enganosas".

A Google foi processada, em separado, por cinco grupos de media norte-americanos — detentores de títulos como a Rolling Stone e o The Atlantic — devido às práticas de publicidade digital “enganosas e manipuladoras” que limitaram severamente o potencial de receitas das publicações.

Estas ações judiciais surgem após o Departamento de Justiça dos EUA ter processado com sucesso a Google por violar as regras concorrenciais através do monopólio do mercado da publicidade digital, explica o Press Gazette. No entanto, a gigante tecnológico recorreu desse veredicto, diz a BBC.

Nos processos judiciais, as empresas alegam que a Google utilizou a sua posição dominante sobre servidores e plataformas de anúncios para forçar as editoras a entrarem no seu ecossistema, sufocar a concorrência e reduzir os preços online.

Um porta-voz da Google, em resposta, considera que “estas alegações não têm mérito. Os anunciantes e editores têm muitas opções, e quando escolhem as ferramentas de tecnologia de anúncios do Google, é porque elas são eficazes, acessíveis e fáceis de usar”.

Os cinco grupos de media são a Penske Media Corporation — detentora de títulos como a Variety e a Rolling Stone–, a Advance Publications — detentora da Condé Nast que conta com marcas como a GQ, Vogue e The New Yorker — a Vox Media — da Vox e do The Verge — a McClatchy — que conta com 30 jornais locais — e o The Atlantic.

Até 2019, os editores fixavam preços mínimos mais altos para os anúncios vendidos pela Google de forma a contrariar a sua vantagem competitiva nos dados. Em 2019, a Google impôs preços unificados, o que reduziu as receitas dos editores. Agora, em dezembro de 2025, no âmbito do processo anticoncorrencial, a tecnológica reverteu a medida, permitindo novamente preços diferenciados nos seus produtos.