Apple escolhe Google Gemini para dar nova vida à Siri

A Apple confirmou esta segunda-feira ter escolhido os modelos Gemini da Google para alimentar uma futura versão melhorada da Siri, o assistente virtual dos iPhones. A decisão representa uma derrota pesada para a OpenAI, criadora do ChatGPT.

“Após uma avaliação cuidadosa, determinámos que a tecnologia da Google oferece a base mais robusta para os Apple Foundation Models e estamos entusiasmados com as novas experiências inovadoras que irá desbloquear para os nossos utilizadores”, disse fonte oficial da Apple à estação televisiva norte-americana CNBC.

A parceria com a Apple abrange também a utilização da cloud da Google para correr esses modelos, refere a notícia. O objetivo da marca da maçã é oferecer funcionalidades de inteligência artificial (IA) mais avançadas do que as que tem atualmente.

Os modelos mais recentes de iPhones, iPads e Macs já incluem um pacote de serviços de IA a que a marca chamou de Apple Intelligence. Esta novidade, lançada no final de 2024, traduziu-se, sobretudo, numa integração entre os sistemas operativos da Apple e o ChatGPT, a plataforma da OpenAI que até há bem pouco tempo era vista como líder destacada no campo da IA generativa.

No entanto, a Apple adiou para este ano o lançamento de uma versão mais musculada da Siri, incluindo uma funcionalidade que permitirá ao assistente trabalhar em várias aplicações do dispositivo para executar um pedido do utilizador. “Vai demorar mais do que pensávamos a disponibilizar estas funcionalidades e prevemos lançá-las ao longo do próximo ano”, disse a empresa na altura.

A escolha da Apple é mais um sinal de que os modelos Gemini da Google estão a competir taco a taco com os da empresa de Sam Altman. E poderá traduzir-se numa importante parceria para ambas as partes, em detrimento das empresas concorrentes.