Custos de contexto das empresas atingem máximo de dez anos

Os custos de contexto das empresas — como obrigações declarativas, burocracia ou ineficiências do sistema — aumentaram em 2024 e atingiram o valor mais alto em dez anos, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios, que cita uma análise dos gabinetes de estudos dos ministérios das Finanças e da Economia, publicada no mais recente Boletim Trimestral da Economia.

Em 2024, o indicador global fixou-se nos 3,14, com as empresas a considerarem os obstáculos à sua atividade acima de um valor que seria considerado médio (2,5). Trata-se de uma subida face aos 3,09 registados em 2021 e é o valor mais alto desde 2014, ano em que o indicador global era de 3,04 e em que teve início a análise do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais Ministério das Finanças (GPEARI) e da Direção-Geral da Economia (DGE).

O sistema judicial é o obstáculo externo que mais pesa nos custos de contexto das empresas, com o indicador nos 3,66 em 2024, uma subida em comparação com 2021, que representa uma inversão da tendência de melhoria que se verificava desde 2014. Ainda assim, mantém-se abaixo do valor registado nesse ano, que era de 3,7. Seguem-se os obstáculos nos licenciamentos (3,54) e, em terceiro lugar, o sistema fiscal (3,28), seguido de perto pelos custos de contexto na carga administrativa (3,24).