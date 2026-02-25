Warner já admite que oferta da Paramount pode superar a da Netflix

Grupo audiovisual mantém em aberto uma guerra de propostas entre Paramount e Netflix. Esta última tem agora quatro dias úteis para igualar os novos termos apresentados pela primeira.

Há mais um episódio na compra da Warner Bros Discovery. A administração da empresa admite agora que a última proposta da Paramount para adquirir a totalidade do grupo, apresentada na segunda-feira, pode bem ser superior à oferta da Netflix, até aqui vista como a favorita no negócio.

A Paramount propôs na segunda-feira pagar 31 dólares por cada ação da Warner, assim como cobrir os 2,8 mil milhões de dólares devidos à Netflix pelo término do acordo, com a qual o grupo audiovisual já tinha fechado uma transação.

Depois de ter dado um prazo de sete dias à Paramount para pôr em cima da mesa a sua melhor oferta, a administração da Warner Bros Discovery diz agora que é “razoavelmente esperado” que os novos termos conduzam a uma oferta melhor do que a da Netflix, avança o Financial Times, apesar de ainda não ser possível declarar com certeza que a mesma é “superior”, sublinha.

A Paramount oferece-se igualmente para pagar um adicional de 25 cêntimos de dólar por ação por cada trimestre em que o acordo não seja fechado após setembro de 2026, e compromete-se com uma cláusula de término de sete mil milhões de dólares caso o negócio não mereça a bênção dos reguladores.

Agora, a Netflix terá um período de quatro dias para melhorar novamente a sua oferta, igualando-a à da rival na corrida. Recorde-se que, enquanto a Paramount deseja adquirir toda a companhia, a Netflix propõe pagar 27,75 dólares por ação, incluindo os estúdios e ativos de streaming, como a HBO, mas excluindo o negócio de televisão linear.

A Paramount pertence à família do multimilionário Larry Ellison, fundador da Oracle, e é gerida pelo filho, David Ellison, que tem carreira como ator e produtor de cinema, incluindo em filmes da saga Missão Impossível e Top Gun: Maverick.