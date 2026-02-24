Paramount melhora oferta pela Warner Bros

A Paramount Skydance apresentou uma oferta mais elevada pela Warner Bros Discovery, avança a Reuters citando fontes próximas, num esforço para travar o acordo da proprietária da HBO Max com a Netflix.

A disputa por um dos ativos mais cobiçados de Hollywood, incluindo os franchises “Harry Potter” e “A Guerra dos Tronos”, aumentou a pressão para o domínio do mercado onde o streaming é rei.

A nova oferta da Paramount — que supera a proposta inicial de 108,4 mil milhões de dólares, ou 30 dólares por ação, por toda a empresa — tenta responder às preocupações da Warner Bros sobre a segurança do financiamento. Recorde-se que a Warner tinha dado uma semana à Paramount para melhorar a sua oferta.

A Reuters não avança a forma como a oferta foi revista e a Warner, assim como a Paramount recusaram-se a comentar, enquanto a Netflix não respondeu.

A Netflix, escolhida pela Warner para comprar os estúdios e ativos de streaming, ofereceu 27,75 dólares por ação em dinheiro, ou 82,7 mil milhões de dólares, e tem agora permissão para igualar a última oferta da Paramount, liderada por David Ellison.

A Variety, numa notícia publicada na noite de segunda-feira, avançou que a Warner provavelmente irá analisar a oferta da Paramount, mas, ainda assim, recomendará o acordo com a Netflix aos seus acionistas.

A Netflix tem liquidez suficiente e poderá aumentar a sua oferta pela proprietária da HBO Max, enquanto a proposta concorrente da Paramount conta com o apoio do bilionário Larry Ellison, da Oracle.

Em dezembro passado, o magnata multimilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle e principal financiador da oferta através da Paramount Skydance, ofereceu uma garantia pessoal de 40.400 milhões de dólares (cerca de 34.180 milhões de euros) para adquirir a Warner, mas manteve a oferta de adquirir a totalidade da empresa por 30 dólares por cada ação em dinheiro, elevando-a para 108.400 milhões de dólares (91.710 milhões de euros).

A proposta da Paramount surgiu depois de a WBD ter chegado a um acordo preliminar de fusão com a Netflix no início do mês, avaliado em 82.700 milhões de dólares (69.971 milhões de euros), incluindo a dívida.

No entanto, o Conselho de Administração da WBD rejeitou por unanimidade a oferta de aquisição da PSKY, considerando-a “inferior” ao acordo de fusão com a Netflix “em vários aspetos fundamentais”.

Embora, no papel, a oferta da PSKY seja mais alta do que a da Netflix, o CA da Warner considera menos arriscado o acordo com a plataforma de ‘streaming’, entre outros motivos porque teria menores riscos de execução e também regulatórios.

No passado dia 10, a PSKY melhorou a oferta pela WBD e ofereceu aos acionistas do conglomerado um preço de 0,25 dólares por ação por cada trimestre em que a compra não fosse concluída após 31 de dezembro de 2026.

As ações da Warner Bros subiram hoje mais de 2%, antes da abertura do mercado, enquanto as da Paramount Skydance valorizaram quase 3% e as da Netflix subiram ligeiramente.