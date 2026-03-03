EDP comunica desconto para sempre

O conceito criativo foi desenvolvido pela Nossa, agência da EDP Comercial, e o planeamento de meios ficou a cargo da Wavemaker.

A EDP está a lançar um desconto de 10% na fatura de eletricidade para sempre. Destinada a novos clientes que adiram até ao final de abril, a oferta que pretende reforçar o posicionamento da EDP como empresa com soluções competitivas e ajustadas às necessidades das famílias portuguesas está a ser comunicada com o mote “Um desconto para lá do que imaginas”.

A criatividade dá continuidade à narrativa comercial lançada em junho do ano passado que, este ano, para celebrar os 50 anos da empresa, evolui para “A EDP tem mais para dar do que imaginas”. João Baião volta a protagonizar a comunicação da EDP Comercial.

A nova campanha multimeios está presente em televisão, rádio, social media, digital, mupis e lojas EDP Comercial. O conceito criativo foi desenvolvido pela Nossa, agência da EDP Comercial, e o planeamento de meios ficou a cargo da Wavemaker.

A iniciativa enquadra-se no conceito institucional “Imagina os próximos 50”, desenvolvido neste ano em que a EDP celebra meio século de existência.