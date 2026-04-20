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Centromarca entrega comunicação ao GCIMedia Group

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A conta foi ganha na sequência de uma consulta ao marcado, tornando-se a agência responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia de comunicação da Centromarca. 

A Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca entregou a conta de comunicação e public affairs ao GCIMedia Group. Dentro do grupo, conta vai ser trabalhada pela GCI.

Para o grupo fundado por Bruno Batista, “esta parceria representa um passo estratégico, ao integrar no seu portefólio uma associação de referência que congrega mais de 60 empresas associadas, responsáveis por empregar cerca de 28.000 pessoas em Portugal”, aponta em comunicado.

A conta foi ganha na sequência de uma consulta ao marcado, tornando-se a agência responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia de comunicação da Centromarca.

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