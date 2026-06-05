Fullsix entra na área da formação e lança Learning Lab

O objetivo é que o Fullsix Learning Lab se torne "uma referência em formação aplicada em IA no mercado português", aponta Erik Lassche, CEO da Fullsix.

⚡ ECO Fast O Fullsix Learning Lab é um novo projeto de capacitação em Inteligência Artificial, destinado a equipas e líderes, que visa integrar a IA no dia a dia das empresas.

A formação é organizada em módulos práticos e adaptados ao contexto real de cada organização, com foco inicial na área de IA, identificada como a necessidade mais urgente pelas empresas.

O objetivo é tornar o Fullsix Learning Lab uma referência em formação aplicada em IA em Portugal, prevendo-se um forte crescimento na oferta de cursos até 2027/2028.

Um hub de aprendizagem aplicada e transformação de competências, desenhado para capacitar equipas e líderes na era da Inteligência Artificial e da transformação digital. É esta a proposta do Fullsix Learning Lab, projeto de capacitação em Inteligência Artificial para empresas que está a ser lançado pela agência liderada por Erik Lassche.

“O Learning Lab é a nova área de formação da Fullsix, que oferece programas práticos e intensivos, assentes no princípio do learning by doing, cujo objetivo é ajudar empresas e equipas a integrar a inteligência artificial no seu dia-a-dia“, explica ao +M o CEO da Fullsix Havas CX.

“A nossa matéria de trabalho são tarefas extraídas do contexto real de cada empresa, com resultados aplicáveis desde o primeiro dia”, prossegue, explicando que antes de cada programa é feito um diagnóstico às equipas para perceber o seu nível de maturidade digital e adaptar os conteúdos ao contexto da organização e dos participantes.

Com a oferta organizada nas áreas de Marketing e Publicidade, Tecnologia e Dados e Audiovisuais e Produção de Media, a aposta inicial é na área de IA. “Neste momento, estamos a priorizar a formação em IA porque, nas observações e auscultações que fizemos ao mercado, esta foi identificada como a necessidade mais urgente”, explica Erik Lassche.

Segundo o CEO da agência do grupo Havas, é nesta área que as empresas estão a sentir maior pressão para atualizar competências, “devido ao impacto transformador transversal destas tecnologias, desde a análise de dados e automatização de processos até à criação de conteúdos e produção audiovisual”.

No plano para 2027/2028, a ideia é alargar a oferta com cursos mais direcionados para Data Intelligence e Multimedia, antecipa.

O objetivo é que o Fullsix Learning Lab se torne “uma referência em formação aplicada em IA no mercado português”. A decorrer, diz, estão já programas com empresas de setores como infraestruturas, saúde, imobiliário e media. Para 2026, o plano inclui 50 formações, prevendo o responsável “um forte crescimento no ano seguinte”.

Os programas, organizados em módulos de poucas horas, destinam-se a empresas e equipas de qualquer setor que queiram usar IA para trabalhar. Os valores da formação variam consoante o programa e o número de participantes, começando nos 6200 euros.

“Cada programa que desenhamos combina contexto estratégico com muita experimentação. Os participantes trabalham com ferramentas reais, resolvem desafios concretos das suas organizações e saem de cada sessão com algo aplicável de imediato, seja um documento, uma análise ou uma nova abordagem a um problema. É uma experiência prática, adaptada a cada organização, que prepara equipas para evoluírem ao ritmo da tecnologia”, resume Erik Lassche.

O coordenador de formação da Fullsix Learning Lab é José Manuel Sotero, que tem trabalhado na domesticação de tecnologias emergentes (como a IA) e na transferência de conhecimento complexo em métodos, frameworks e ferramentas aplicáveis no dia a dia das equipas, descreve o CEO da agência.

“Este projeto reflete a nossa visão de que o futuro das organizações depende diretamente da sua capacidade de aprender, experimentar e aplicar novas tecnologias de forma contínua. O Learning Lab é a materialização desse compromisso”, destaca Erik Lassche.