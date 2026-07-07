Tekever compra Cloudsweep e reforça aposta em inteligência artificial

A Tekever, tecnológica de origem portuguesa de sistemas autónomos baseados em inteligência artificial (IA), comprou a startup nacional Cloudsweep, reforçando a aposta em IA, adiantou, em comunicado.

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A Tekever, que não divulgou o investimento na aquisição, indicou que a Cloudsweep é “uma startup portuguesa especializada na aplicação de inteligência artificial ao desenvolvimento de software“.

De acordo com a empresa, esta operação enquadra-se na sua estratégia “de reforçar o ecossistema nacional de inovação, investindo em empresas tecnológicas emergentes, atraindo e retendo talento altamente qualificado e acelerando o desenvolvimento de capacidades críticas para a Europa nas áreas da inteligência artificial, engenharia de software e sistemas autónomos“.

Paralelamente, destacou, “reforça uma transformação tecnológica que já vinha desenvolvendo internamente”, através da utilização da inteligência artificial como “elemento nativo dos seus processos de engenharia, permitindo acelerar o desenvolvimento de soluções cada vez mais sofisticadas para defesa, segurança e monitorização”.

“A Cloudsweep destacou-se desde a sua criação pela qualidade da sua equipa e pela inovação na aplicação da IA ao desenvolvimento de software“, indicou, apontando que a integração na Tekever permitirá “potenciar esse conhecimento num contexto de escala internacional”, com o “desenvolvimento de tecnologias críticas produzidas em Portugal” e usadas por governos e organizações em toda a Europa.

Com esta aquisição, a Tekever reforça ainda “o seu compromisso com o crescimento do ecossistema tecnológico português”, apontando que a inovação passa também “por apoiar empresas emergentes, integrar equipas altamente especializadas e criar condições para que o talento nacional participe no desenvolvimento das tecnologias estratégicas que irão moldar o futuro da Europa”.

A Tekever conta com mais de 1.300 colaboradores, e instalações em Portugal, Reino Unido, França, Estónia, Ucrânia e EUA.