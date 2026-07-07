COTEC e Santander distinguem empresas na internacionalização

A COTEC Portugal e o Banco Santander promovem, no próximo dia 8 de julho, a cerimónia de entrega do Prémio Inovação na Internacionalização, uma iniciativa que reconhece empresas portuguesas que se distinguem pela inovação nas suas estratégias de expansão para mercados internacionais. O evento decorre no Grande Auditório do Santander, em Lisboa.

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O Prémio pretende distinguir organizações que fazem da inovação um motor de crescimento além-fronteiras. As categorias têm em conta a dimensão das empresas e os mercados geográficos onde desenvolvem a sua atividade. Para além da visibilidade associada ao reconhecimento, os vencedores beneficiarão do acompanhamento de uma equipa de especialistas do Banco Santander com soluções adaptadas às necessidades da sua atividade internacional. O Grande Vencedor será ainda premiado com uma experiência para duas pessoas no Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026, em Madrid.

245 candidaturas e 15 finalistas

A 3.ª edição do Prémio recebeu 245 candidaturas, das quais 74% correspondem a novas empresas participantes, evidenciando o crescente interesse das empresas portuguesas nesta distinção.

Após uma primeira fase de avaliação, foram selecionadas 74 empresas semifinalistas. Destas, 57 responderam ao questionário de aprofundamento, etapa que antecedeu a escolha das 15 empresas finalistas.

As finalistas distribuem-se por cinco categorias, nomeadamente, Pequena Europa, Pequena Global, Média Europa, Média Global e sMidCap, e representam diferentes setores de atividade. Ainda assim, 87% pertencem à indústria transformadora, refletindo o peso da capacidade produtiva, da inovação tecnológica e da excelência operacional na afirmação internacional das empresas portuguesas.

Conheça os 15 finalistas

Pequena Europa

CHATRON: Fabrico de tubos solares e sistemas de iluminação natural para edifícios residenciais, comerciais e industriais.

GlammFire: Desenvolvimento e fabrico de lareiras a bioetanol, fire pits e churrasqueiras de design exclusivo, produzidas artesanalmente em Portugal.

SurTec Group: Desenvolvimento e fabrico de equipamentos e linhas industriais para tratamento de superfícies, pintura e cataforese.

Pequena Global

Allbesmart: Especializada no desenvolvimento de soluções de software para telecomunicações, redes 5G/6G, IoT e sistemas distribuídos de elevado desempenho.

Innovation Makers: Desenvolvimento de soluções de software e hardware para o sector financeiro, com especial enfoque na banca, meios de pagamento e canais digitais.

Somengil PT: Desenvolvimento de soluções de lavagem industrial de elevada performance, sobretudo para as indústrias alimentar, farmacêutica e hoteleira.

Média Europa

Arestalfer: Concepção, fabrico e montagem de estruturas metálicas para os setores da construção, indústria e energia.

Grupo SOCEM: Engenharia e fabrico de moldes de elevada precisão para injeção de plásticos, destinados aos setores automóvel, eletrónico e dos bens de consumo.

Tintex Textiles: Desenvolvimento e produção de tecidos de malha circular de base natural, recorrendo a tecnologias avançadas de tinturaria e acabamento.

Média Global

i-charging: Desenvolvimento de soluções de carregamento rápido em corrente contínua (DC) para veículos elétricos, complementadas por plataformas digitais de gestão e monitorização.

Jacinto Marques de Oliveira Sucrs. Lda: Desenvolvimento e fabrico de veículos e equipamentos de combate a incêndios e proteção civil, personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.

PICadvanced: Desenvolvimento de soluções fotónicas integradas e componentes optoelectrónicos para redes de telecomunicações e comunicações ópticas de elevada velocidade.

sMidCap

VIZELPAS – Flexible Films: Produção de filmes técnicos flexíveis e soluções de embalagem para as indústrias alimentar, farmacêutica e médico-cirúrgica.

Microplásticos Group: Desenvolvimento e produção de componentes plásticos de elevada precisão para os setores automóvel, elécrico, eletrónico e industrial.

PRADECON: Concepção, fabrico e instalação de estruturas metálicas para sistemas fotovoltaicos e parques solares de grande dimensão.

Da mobilidade elétrica à fotónica, dos moldes aos têxteis técnicos, das estruturas metálicas às soluções de embalagem, dos equipamentos industriais às tecnologias de informação, as empresas finalistas demonstram que a internacionalização é cada vez mais sustentada pelo conhecimento, pela especialização e pela capacidade de responder a mercados exigentes.

A avaliação das candidaturas esteve a cargo de um júri composto por personalidades do meio empresarial, académico e institucional, refletindo diferentes perspetivas sobre inovação e competitividade. Integram o júri Alexandra Vilela (COMPETE), Amílcar Lourenço (Banco Santander), António Coutinho (EDP Inovação), Cristina Rodrigues (Capgemini), José Luís Alvim (Porto Business School), José Pulido Valente (IAPMEI), Madalena Oliveira e Silva (AICEP), Manuel Ferreira (BBVA), Miguel Athayde Marques (Universidade Católica Portuguesa), Nuno Peres Alves (Morais Leitão), Rui Amorim de Sousa (Cerealis) e Sandra Santos (Logoplaste)

Programa

14h30 Receção e boas-vindas

15h00 Abertura | A colheita de 2026

Intervenção de Amílcar Lourenço, Administrador Executivo do Banco Santander

15h20 Cross-Fire | O que aprendemos com as empresas finalistas

15h55 O desafio cultural de construir uma organização global

Conversa com Jorge Portugal, Diretor-geral da COTEC e Miguel Athayde Marques, membro do júri.

16h25 Anúncio dos vencedores

17h05 Encerramento

Intervenção de Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial