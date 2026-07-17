“Aii que é desta” é a nova campanha do Millennium bcp para captar clientes

Com a criatividade da Bar Ogilvy, a campanha terá presença multimeios, incluindo plataformas digitais, rádio, imprensa, outdoors e a rede de sucursais.

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O Millennium bcp lançou a sua mais recente campanha de captação de clientes. Sob o mote “Aii que é desta! Vem ao Millennium, não custa nada”, o banco dá a possibilidade de receber um iPhone 17 como oferta, mediante o cumprimento das condições da campanha.

O conceito criativo inspira-se numa expressão enraizada na cultura portuguesa: o “aii” de expectativa e esperança, jogando ainda com a proximidade sonora ao nome do smartphone da Apple – ‘ai’ de iPhone. “Esta proximidade acrescenta uma nova camada de significado ao conceito criativo, transformando uma expressão familiar aos portugueses no principal elemento da narrativa da campanha”, explica a marca, em comunicado.

A ação destina-se a clientes que abram conta no Millennium bcp, domiciliem um ordenado mensal igual ou superior a 1.200 euros e utilizem, pelo menos, 200 euros por mês no cartão de crédito. “Esta iniciativa tem como missão criar valor para os clientes e reforçar a relevância da sua relação com o banco”, nota-se.

Com a criatividade da Bar Ogilvy, a campanha terá presença multimeios, incluindo plataformas digitais, rádio, imprensa, outdoors e a rede de sucursais. A Initiative é responsável pelo planeamento de meios em rádio e exterior. O digital está a cargo da equipa interna do banco (marketing digital).