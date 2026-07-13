Porto de Lisboa atinge máximo histórico de passageiros e escalas em junho

O Porto de Lisboa registou novos máximos históricos no número de passageiros e de escalas, registando o melhor mês de junho na atividade de cruzeiros.

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“Ao longo do mês passaram pelo Porto de Lisboa 81.735 passageiros de cruzeiro, mais 53% do que em junho de 2025 e superando largamente o anterior recorde de junho de 2024, que se situava nos 60.922 passageiros”, adiantou a empresa esta segunda-feira, em comunicado.

Já o número total de escalas aumentou para 37, o valor mais elevado registado neste mês e mais 32% do que no período homólogo, enquanto as escalas em trânsito também registaram o recorde de 21 escalas, acima das 19 alcançadas em 2023. Este desempenho foi impulsionado pelo turnaround (embarque e desembarque de passageiros que iniciam ou terminam o seu cruzeiro em Lisboa), que é “o segmento que gera maior impacto económico para a cidade e para a região”.

No conjunto do primeiro semestre do ano, o Porto de Lisboa registou 302.496 passageiros e 165 escalas, o que se traduz em crescimentos de 5% em ambos os indicadores em termos homólogos. Os passageiros em turnaround cresceram 7%, enquanto os passageiros em trânsito aumentaram 4%.

Para o Porto de Lisboa, estes indicadores “demonstram que Lisboa continua a reforçar o seu papel como porto de origem e destino das viagens de cruzeiro, uma tipologia de operação particularmente valorizada pelas companhias marítimas e pela economia local”.