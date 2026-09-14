Ana Martins é a nova diretora-geral da LPM

No ano em que a LPM celebra 40 anos de atividade, Ana Martins substitui Catarina Vasconcelos na direção-geral.

A LPM nomeou Ana Martins para o cargo de diretora-geral da consultora de comunicação. No ano em que celebra 40 anos de atividade, a LPM nomeia ainda Sandra Silva como diretora-geral adjunta. Catarina Vasconcelos, que assumia até agora a direção-geral, sai da LPM.

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Ana Martins conta com quase duas décadas de percurso na LPM, onde geriu projetos de comunicação estratégica enquanto diretora-geral de clientes, foi fundadora da área de digital e liderou a área de desenvolvimento. É ainda board advisor da LPM e professora convidada na Escola Superior de Comunicação Social.

Já Sandra Silva tem uma carreira de 25 anos, que se iniciou no jornalismo, com passagem pela agência Lusa. Já foi assessora de imprensa do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, assim como diretora-geral da News Engage e business director do NewsMuseum. Na LPM desde 2007, liderou enquanto senior head projetos de comunicação em praticamente todos os setores de atividade.

A direção-geral de clientes da LPM conta ainda com os senior heads Hermínio Santos, Jorge Coelho, Carla Bulhões, Alexandra Amorim, Raquel Pelica, Patrícia Corrêa, Margarida Reis, Maria Oliveira e Carolina Mascarenhas.

“Os 40 anos da LPM são o resultado de décadas de trabalho, confiança e proximidade com os nossos clientes. Esta nova direção-geral permite-nos continuar, com toda a confiança e energia, a acelerar o futuro da comunicação. Este é também o momento de reconhecer e agradecer à Catarina Vasconcelos pela sua dedicação de 30 anos à LPM, 16 dos quais como diretora-geral, um período fortemente marcado pela expansão das nossas ofertas e competências”, sublinha João Paixão, CEO da LPM, citado em comunicado.

A LPM soma 147 colaboradores, dedicados às áreas de reputação, affairs, digital, people, influencers e ativações. Fundada em 1986 por Luís Paixão Martins.