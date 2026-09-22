Ordenamento do território tem de sofrer “uma revolução”

O Governo quer fazer “uma revolução” ao nível do ordenamento do território. Com o prazo médio da decisão dos pedidos de alteração aos planos diretores municipais a demorar cerca de seis anos, o objetivo é reduzi-lo para meses, anunciou o ministro da Economia.

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“O prazo de atraso para a aprovação de alterações aos planos era de seis anos. São prazos de terceiro mundo. Temos de fazer uma revolução nesta matéria. Não é uma reforma, é uma revolução”, atira Manuel Castro Almeida, esta terça-feira em audição regimental na Comissão de Economia e Coesão Territorial. “Temos de passar de seis anos para alguns meses”, concluiu.

“Esta paralisia da Administração sob processos que têm origem nas câmaras municipais atrasa processos e decisões de investimento. É preciso dar previsibilidade às decisões de investimento”, acrescentou.

Castro Almeida reiterou que, no processo de revisão da Lei das Finanças Locais, vai ser consolidado o processo de descentralização e integrar as receitas do Fundo para a Descentralização através de um critério comum para não terem de fazer prova das suas despesas.

“A Lei das Finanças Locais também visa resolver problemas sérios de alguns municípios. Alguns precisam de mais recursos, os mais pequenos e mais pobres do interior. E sem projetos não se podem candidatar a fundos e assim é um ciclo vicioso”, sublinhou o responsável. Explicando que o objetivo é “ajudar os municípios com menos capacidade de gerar receitas próprias”.

(Notícia em atualização)