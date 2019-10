A €STR chegou. 5 respostas sobre a nova taxa de juro do BCE

Porquê criar esta taxa? 2 de 5

A €STR surge no seguimento da entrada em vigor, em junho de 2016, de novos requisitos que têm de ser cumpridos no cálculo dos índices de referência do euro. Estes visam sobretudo garantir a respetiva transparência e fiabilidade, o que se tornou evidente após os escândalos de manipulação das taxas de juro, incluindo da Euribor.

Os novos requisitos vieram impor que as taxas de juro de referência sejam calculadas utilizando, sempre que possível, transações efetivas dos bancos, em vez de se basearem nas cotações indicativas das instituições.

O Banco Central Europeu decidiu assim desenvolver uma nova taxa de juro de referência, calculada de acordo com as novas exigências, nascendo daí a €STR.