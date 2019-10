Quanto custam os SMB? 7 de 7

Os SMB foram desenhados de modo a serem disponibilizados a um custo reduzido. Os bancos só podem cobrar, no limite, o equivalente a 1% do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) por ano.

O valor cobrado varia consoante os bancos, havendo alguns que optam por não aplicar qualquer comissão aos seus clientes.

A maioria das instituições exige o pagamento de uma comissão, sendo que praticamente todos os bancos acabam por nivelar o custo pelo teto máximo. Ou seja, cobram 4,35 euros (já com Imposto do Selo de 4%), tendo em conta o valor do IAS em 2019.

Os custos atualizados destas contas podem ser consultados nos preçários de cada instituição ou no comparador de comissões disponibilizado no Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal.