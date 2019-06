A morte do campeão nacional

, o antigo CEO da Fiat, tinha a convicção profunda de que só uma consolidação salvaria um dos últimos redutos da indústria europeia: o automóvel. Porque há imensos investimentos a serem feitos que um só construtor não consegue suportar; porque só com escala vai ser possível rentabilizá-los; porque só uma aposta abrangente garante viabilidade e evita erros que conduzam à falência. Foi nesse sentido que surgiu a proposta do grupo Fiat Chrysler de se fundir com a Renault: passar a terceiro maior construtor do Mundo, atrás da Toyota e da Volkswagen. Engrandecer em vez de esvaziar, até porque a anterior recusa japonesa de juntar a Renault e a Nissan – que já detêm participações mútuas – aguçou o apetite italiano.