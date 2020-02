And the Oscar Goes To… Os # da semana.

Entre os favoritos estão #CreativityForAll e o #AccidentalInfluencer.

Uma semana depois do evento que há muito se diz ser o intervalo mais caro do mundo, em termos de investimento publicitário – o SuperBowl, segue-se a cerimónia dos Óscares. Outro palco, outro território, mas a mesma força em termos de audiência e de esforço criativo por parte das marcas. Em vez do filme do ano, escolhemos uma das campanhas da semana. Ou neste caso, o hashtag que incentiva à criatividade, numa indústria que tal como a de Hollywood, precisa de boas ideias. Para se renovar e continuar a entreter como é um dos seus propósitos.

Na noite dos Óscares a Adobe mostra como a marca pode servir a criatividade de todos – através dos seus diferentes programas – e lança o #CreativityForAll. “We believe that everyone is creative. Creativity is not exclusive, or a special gift endowed only upon a lucky few. It belongs to everyone; it’s everywhere and ultimately, creativity is what connects us all. It doesn’t just open doors. It opens worlds. It transcends borders and lowers barriers, crosses divides and dimensions” diz a marca em forma de statement. E o filme traz a jovem Billie Eilish – que atua na cerimónia e que é a intérprete do tema principal do próximo 007, e pela música Pure Imagination de Gene Wilder, um clássico do Willy Wonka e a Fábrica do Chocolate.

Fora da corrida aos Óscares, mas também influente esta semana foi o #AccidentalInfluencer, o hashtag com que a Gucci nos quer pôr a ver a dobrar. A campanha fotografada pela mente criativa de Max Siedentopf acompanha o lançamento dos ténis 1977 – inspirados nos arquivos da marca, e brinca com a ideia de cópia e inspiração.

Entre o sonho e a nostalgia, entre o luxo, a modernidade e a exploração dum certo doppelganger, surgem nas fotografias diferentes pessoas, vestidas de igual, em circunstâncias comuns – ainda que numa coincidência quase surreal, um conceito que parte da ideia como se tudo fosse fotografado por acaso, por um fotografo amador – qualquer um de nós com o seu smartphone, que estava por perto, por acaso. Porque hoje podemos ser somos todos, acidentalmente influencers.