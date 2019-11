Bem-vindos a Astana!

Mais uns anos e ninguém distinguirá Portugal de uma qualquer autocracia da Ásia Central: um país maioritariamente miserável com uma fachada de luxo na capital.

Na mesma semana em que se soube que maternidade de Castelo Branco está em risco de fechar, ficamos também a saber que está a ser planeado já para esta legislatura algo que o país suspirava há muito: um pavilhão do gelo em Lisboa.

O leitor medianamente informado certamente não saberá o que é um pavilhão do gelo – eu também não – mas tendo sido anunciado num encontro com a Federão Portuguesa de Desportos de inverno, provavelmente é um espaço para praticar todos aqueles desportos pelos quais Portugal é sobejamente reconhecido lá fora como o ski alpino ou o curling. Uma espécie de um frigorífico em ponto grande cujo consumo energético certamente passará no Estudo de Impacto Ambiental de uma organização ambientalista contratada para o efeito. Qualquer português olha para o estado da saúde, da educação e para a carga fiscal e a primeira coisa que pensa é na necessidade urgente de ter um sítio para praticar hóquei no gelo em julho.

Em defesa do Governo, provavelmente esta será só mais uma promessa inconsequente feita para enganar papalvos, desta vez os papalvos da Federação de Desportos de inverno que trataram de recompensar a aldrabice com o prémio de “Personalidade do Ano” ao secretário de Estado que fez a promessa. A acontecer seria mais uma evidência de um Governo cada vez mais focado em construir uma realidade paralela na capital, enquanto o resto do país sofre com falta de serviços básicos.

Carlos Guimarães Pinto

De resto, esta já é uma estratégia com alguns anos. O Governo concentra investimento em Lisboa. Portugal fica com uma capital ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa, enquanto o resto do país se vai deteriorando ao ponto de competir com os países mais desenvolvidos de África.

No Twitter, um militante do PS, Rui Teixeira, fez as contas: apresentados os orçamentos municipais, a Câmara Municipal de Lisboa apresenta uma despesa (devidamente suportada por receita, acrescente-se) superior aos sete municípios seguintes (Porto, Sintra, Gaia, Cascais Loures, Braga e Amadora) juntos. Repito: o Município de Lisboa gasta mais dinheiro do que sete municípios com o triplo dos habitantes e uma área 10 vezes maior. Não é surpreendente: a concentração de poder político em Lisboa atrai o poder económico, alimentando um ciclo vicioso de centralismo, que depois gera todo um conjunto de receitas municipais. Só para a Web Summit este ano, a Câmara Municipal de Lisboa gastou o correspondente a meia ala pediátrica do Hospital São João.

Claro que na hora de beneficiar das receitas da concentração de poder, a Câmara Municipal de Lisboa não hesita, quando chega a hora de pagar os custos dessa concentração, passa a fatura ao Governo Central. Quando foi preciso pagar pelos novos passes sociais cujos benefícios se concentram na Área Metropolitana de Lisboa e no concelho de Lisboa em particular (pelo potencial de redução no tráfego automóvel dentro da cidade), o orçamento superior a mil milhões de euros já não foi suficiente para uma despesa de algumas dezenas de milhões.

Os contribuintes de Castelo Branco, prestes a ficar sem maternidade, também precisaram de dar o seu contributo.

Infelizmente, o ambiente político não parece favorável a grandes mudanças. O centralismo vai aos poucos roubando elites políticas económicas e políticas ao resto do país. A única região do país que ainda vai mantendo alguma capacidade de luta, a Área Metropolitana do Porto, também acabará por ceder.

Temos um primeiro-ministro que já foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um Presidente da República que foi candidato à Câmara Municipal de Lisboa e até o portuense que se alinha para suceder a António Costa, Fernando Medina, só conseguiu atingir visibilidade nacional como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No maior partido da oposição, um dos candidatos à liderança afirmou em janeiro na conferência do MEL que era preciso concentrar investimento público em Lisboa porque “é aí que as pessoas vivem”.

Mais uns anos e ninguém distinguirá Portugal de uma qualquer autocracia da Ásia Central: um país maioritariamente miserável com uma fachada de luxo na capital onde a elite pode fingir viver num país desenvolvido e os políticos podem mostrar um simulacro de país desenvolvido a quem o visita.