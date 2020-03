Infecção e Aventura

Na consciência de cada político circula o ruído branco de uma pergunta: “Onde é que aprendeste o que é o Infinito? Foi na contra-capa de um livro da Anita”.

As teorias económicas e as decisões políticas não se fazem nas filas de um supermercado, nem na distância higiénica à porta de uma farmácia, nem no cenário de azul e carne ao som dos alarmes numa sala dos cuidados intensivos. Vejam os rostos de médicos e enfermeiros, homens e mulheres no limite da insurreição emocional, rostos riscados de negro e sangue pelas máscaras de protecção. O olhar vazio de um brilho basso remete-nos para a ideia de uma “Idade Mórbida”, para o requisito silencioso que escorre pela pele num pedido impossível “Nunca Mais!”, uma mensagem da Cidade dos Mortos para a Cidade dos Vivos. Na consciência de cada político circula o ruído branco de uma pergunta: “Onde é que aprendeste o que é o Infinito? Foi na contra-capa de um livro da Anita”.

Este critério ilumina as indecisões da Europa, desmistifica o discurso da América, denuncia o nativismo no Brasil. A fotografia do “Economismo” tem os tons descoloridos de uma recordação distante – o comércio mundial transformado num parágrafo de um compêndio escolar, transformado pela morte, pelo medo da infecção, pelo trauma nas sociedades, pela desorientação política e pela agitação social.

O “Economismo” é indiferente à complexidade, à narrativa mais profunda do contexto histórico e local, e completamente opaco ao poder transformativo das emoções humanas. Na lógica impenitente do “Economismo”, parece que a situação actual de uma pandemia global implica a falsa escolha entre a protecção e salvaguarda de milhões de vidas ou a protecção e salvaguarda da economia global.

A “Pequena Política” é o vácuo da “Política Normal” em tempos democráticos normalizados e protegidos das ofensivas da Natureza, do Destino, dos Homens. Nestes grandes lentos dias só conhecem a luz os Pequenos Políticos, porque só conhecem a “Pequena Política” no círculo fechado de uma ronda de negociações.

Enquanto o Mundo se abriga e se recolhe, os Estados e as Instituições Internacionais oscilam erráticas sobre as previsões e as necessárias e urgentes medidas a tomar. Distante da “Política Normal”, é notória a distinção entre a “Grande Política” e a “Pequena Política”. A “Grande Política” é o território dos Estadistas, mais a vibração da História, mais a emoção da Memória – projecta-se nas decisões sobre a Vida e a Morte, expande-se nas atitudes sobre a Paz e a Guerra.

As aventuras de viagem são aquelas em que o verdadeiro propósito é uma viagem interior. “Peter Pan” descobre que se quer verdadeiramente crescer terá de perder para sempre o Paraíso. “Moby Dick” não trata na realidade as contrariedades de um duelo entre o Homem e a Natureza, mas toda a acção se desenrola no dilema interior da consciência de Ahab. “D. Quixote” acaba por reconhecer em si a figura ridícula, o retrato do louco, o recorte extravagante do “cavaleiro da triste figura”.

De noite costumo ouvir o sussurro das Avé-Marias que se eleva do prédio em frente, a rua transformada pelo meio-tom da consciência que completa a escuridão amarela com uma espécie de paisagem dolorida no asfalto deserto, ao longe o nevoeiro que se liberta do rio sem barcos e que nos traz o reflexo monótono de uma luz londrina, de uma praça de Madrid, de uma catedral de Milão. Casas inexpressivas, caras inexpressivas, gestos inexpressivos, são a crónica de uma cidade em tempos de cólera.

A gente real está transformada em criaturas de um romance. É um mecanismo psicológico que nos poupa às investidas da realidade, pois nos romances as epidemias são sempre épicas, as doenças caminhos vermelhos para a redenção, os mortos voltam à vida a vinte páginas do fim e a infecção é uma palavra escrita no papel que não passa pela máscara cirúrgica contida que está na lógica do enredo. Nesta narrativa somos todos heróis.

De tarde costumo ouvir um grupo de jovens que da varanda purificam a rua com melodias do Cante Alentejano. As pessoas olham para o céu e aplaudem num gesto espontâneo de risos e de alegria. Mas há a sensação de que cada indivíduo é uma espécie de carta de um baralho fechado, incógnito, antigo, esquecido. Sonham com o refúgio campestre, distante das imagens da pandemia e próximo do ideal puro e bucólico da paisagem original.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO