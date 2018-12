Lei nova, soluções nem por isso

Advogado e Presidente do Grupo Português da Associação Portuguesa para a Proteção da Propriedade Intelectual fala do novo Código da Propriedade Industrial.

O Código da Propriedade Industrial foi revisto e Portugal vai ter uma nova Lei de

Propriedade Industrial. Após a revisão de 2003, e as alterações de 2008, foi entendido,

e bem, que era chegado o momento de ter uma nova lei.

Enquanto peça jurídica, o novo CPI promove uma fiel transposição de directivas

comunitárias. Actualizam-se normas relativas à protecção de marcas, acompanha-se a

evolução tecnológica na sua protecção, promove-se uma maior eficácia na repressão

das infrações, designadamente, com o agravamento das sanções aplicáveis.

Por outro lado, Portugal terá legislação numa área sensível e cada vez mais relevante:

os segredos comerciais. Transpondo a Directiva (EU) 2016/943 do Parlamento Europeu

e do Conselho de 8 de Junho de 2016, Portugal terá, pela primeira vez, de forma

autonomizada e coerente, legislação sobre matéria que ganha, na economia actual e

com todas as novas tecnologias, uma relevância e interesse acrescido.

Enquanto instrumento para transposição de directivas, o novo Código da Propriedade

Industrial, cumpre os objectivos. Trata-se de uma transposição equilibrada, coerente e

que, no essencial, salvaguarda princípios relevantes para as empresas nacionais.

Mas o texto agora aprovado pelo Governo falha redondamente enquanto potenciador

de um sistema focado na promoção efetiva da proteção e salvaguarda da propriedade

industrial.

A Propriedade Industrial é assunto da maior importância para as empresas e para a

economia nacional. Trata-se de legislação que define o sistema de protecção da

inovação e diferenciação das empresas. Só a protecção permite transformar a

inovação num activo económico, concedendo um exclusivo, criando valor. Sem

protecção, a inovação, será apenas um custo, um encargo, sem perspetiva de

rentabilidade. O País precisa de inovação, mas de inovação que seja devidamente

protegida e valorizada, acrescentando valor à nossa economia e às nossas empresas.

Portugal precisa de um sistema de Propriedade Industrial que, fomentando a inovação,

acautele a sua proteção e consequente valorização. Que defenda e apoie as empresas.

Nesta fase era fundamental dotar o País de uma lei que enfrentasse os problemas e

enquadrasse adequadamente a actividade das empresas. Uma lei que obrigasse os

organismos do Estado a assumir o seu papel e cumprir a sua função de reguladores e

garantes de um sistema acessível, mas exigente, credível, equilibrado e que

transmitisse confiança e segurança jurídica aos utilizadores.

Era essencial encontrar o justo equilíbrio entre um sistema simples e acessível, mas

que fosse um garante efectivo de segurança e certeza jurídicas, indispensáveis à

credibilidade do sistema. Era esta a altura de cada entidade assumir o seu papel, e não

de se refugiar em soluções cómodas ou ultrapassadas.

A legislação nacional de propriedade industrial só serve se estiver ao serviço das

empresas portuguesas, nomeadamente das PME’s.

Sem capacidade de antecipar, sem coragem de ser arrojada nas soluções jurídicas, sem

atender às preocupações dos profissionais do sector e dos utilizadores do sistema, a

Lei agora aprovada fica aquém do que o País exigia.

Tendo tido a iniciativa de criar um Grupo de Trabalho, podia o Governo ter ido muito

mais além. Tendo sido chamado a intervir, competia ao Parlamento ter tido uma

intervenção que dignificasse o seu papel legislativo.

Ao fim de um ano, a proposta do Governo é limitada, o Parlamento lamentavelmente

não desempenhou um papel à altura e as empresas ficam menos protegidas. Perde o

País. No final, aprovou-se uma nova Lei para que tudo fique na mesma. Assim não

vamos lá.