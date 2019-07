Somos todos vítimas da família socialista

Se em cada caso mediático escrutinado pela imprensa se encontra uma relação familiar, não é difícil imaginar os milhares de casos de relações familiares pelo país fora longe do escrutínio mediático.

Por estes dias ficamos a saber que a empresa que forneceu as golas inflamáveis ao programa Aldeia Segura é do marido de uma autarca do PS. Num caso mediático anterior ficamos a saber que a VianaPolis, empresa que hoje só existe para demolir o prédio Coutinho, tem como administrador um irmão do secretário de Estado das Infraestruturas. A cada caso mediático surge uma relação familiar dentro do PS, uma pessoa que foi escolhida pela sua ligação a alguém do PS ou um contrato adjudicado a um familiar de um responsável do PS. Se em cada caso mediático escrutinado pela imprensa se encontra uma relação familiar, não é difícil imaginar os milhares de casos de relações familiares pelo país fora longe do escrutínio mediático.

Pode haver a tentação de olhar para esta teia de interesses e ver nela um crime sem vítimas. Possivelmente até haverá a tentação de os atacar mais por inveja, pela vontade de também pertencer a esse grupo fechado que controla o estado, as suas nomeações e os seus negócios, do que pela vontade de acabar com essa teia. Mas, ao contrário do que se possa pensar, este é um crime com muitas vítimas.

As primeiras vítimas são os contribuintes. Por cada negócio atribuído por favor há uma despesa adicional do Estado em resultado de o processo de compra não ter sido concorrencial. Essa despesa será paga pelos contribuintes sob a forma de impostos mais altos ou impostos que poderiam ser cortados e não são.

As segundas vítimas são os utentes dos serviços públicos, como as pessoas abrangidas pelo programa Aldeia Segura, aos quais são fornecidos serviços de menor qualidade. O caso das golas foi descoberto a tempo, mas não seria muito difícil de imaginar a tragédia se algumas daquelas pessoas tivessem usado o material inflamável numa situação de incêndio. Se casos destes se repetem em hospitais e escolas não é muito difícil antecipar as consequências no funcionamento diário dos serviços do Estado.

As terceiras vítimas são as pessoas competentes afastadas de oportunidades por não terem relações certas. Imaginem uma empresa que investe no melhor produto, nas tecnologias que lhe permitem produzi-lo ao menor preço e contrata as pessoas mais capazes para gerir essa produção. Imaginem que essa empresa perde contratos apenas por não ter acesso a pessoas dentro de um partido político. Ao fim de algum tempo, a melhor empresa desaparece, os seus quadros emigram e o seu equipamento entregue ao desbarato às empresas pior geridas mas com os contactos certos. As pessoas competentes punidas por também serem honestas deixar de acrescentar valor ao país, trazer mais investimento e criar empregos.

A quarta vítima são todos os outros que beneficiariam de ter pessoas competentes e empresas bem geridas à sua volta. Somos todos nós que beneficiaríamos do dinamismo económico que impostos mais baixos trariam, dos salários mais altos e das oportunidades de negócio.

Nós somos todos vítimas da teia familiar do Partido Socialista. Sendo todos vítimas, estando todos a sofrer na pele as consequências deste horrível estado de coisas, é incompreensível como o PS consegue estar perto da maioria absoluta em todas as sondagens. É ainda mais incompreensível como, caso o PS não consiga esta maioria absoluta, não faltam já candidatos a permitir-lhes que governem mais 4 anos, desde o PSD ao PCP, passando pelo BE e pelo PAN. Sendo todos vítimas, o chocante é que, ainda assim, existam tantos disponíveis para serem cúmplices.