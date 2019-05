Vencedores e vencidos, raposas e galinheiros

Mas parece que, finalmente, os partidos repararam nisso. Tarde demais. A preocupação com a abstenção que passou pelos discursos quase todos da noite eleitoral chega, no mínimo, com meses de atraso. Mais pareceram lágrimas de crocodilo para ficarem bem na fotografia. Minutos depois já estavam a concluir que a votação tinha sido um cartão verde para o governo, vermelho para a oposição e amarelo não sei para quê. Tudo ao lado do que estava em causa nesta eleição. As campanhas e o discurso político são iguais ao que se fazia há 30 anos mas o mundo mudou muito desde então.