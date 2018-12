O FC Porto vai defrontar os italianos da Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. Os dragões vão deslocar-se ao Estádio Olimpo, em Roma, a 12 de fevereiro e receber nas Antas a 5 de março os romanos, ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os azuis e brancos nunca perderam frente aos romanos, tendo vencido por 3-0 no último encontro, em agosto de 2016.

Na fase de grupos, o conjunto de Sérgio Conceição foi a equipa que mais pontos somou, ao vencer o Grupo D, com 16, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

Benfica e Sporting na Liga Europa

Outros dos sorteios que teve lugar em, em Nyon, na Suíça, foi o dos 16 avos de final da Liga Europa. O Sporting vai receber em Alvalade os espanhóis do Villareal, depois de ter acabado em segundo lugar do grupo E, com 13 pontos, atrás do Arsenal.

Já o Benfica vai deslocar-se a Istambul para defrontar o Galatasary, adversário do grupo da Champions do FC Porto.

A primeira mão vai ter lugar a 14 de fevereiro de 2019 e a segunda no dia 21. Os leões começam em Alvalade e jogam a segunda mão fora. Ao contrário dos encarnados.