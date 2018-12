O treinador português, José Mourinho, foi demitido do Manchester United depois dos maus resultados obtidos no último jogo com o Liverpool. O clube está agora no sexto lugar da competição inglesa a 19 pontos da liderança. O anúncio partiu do clube, que anunciou a decisão em comunicado.

“O Manchester United anuncia que o treinador José Mourinho vai abandonar o clube com efeitos imediato”, pode ler-se no comunicado. Zinedine Zidane, que deixou o Real Madrid após conquistar três ligas dos Campeões em anos Consecutivos, vai passar a ser o técnico dos Red Devils.

José Mourinho foi contratado pelo clube britânico em 2016 com a opção de permanência até 2020. Na primeira temporada à frente do clube inglês conquistou a Taça Inglesa e a Supertaça. Durante as três temporadas ao serviço dos ingleses, o técnico português conquistou ainda uma Taça da Liga, uma Taça de Inglaterra e uma Liga Europa.

José Mourinho começou a carreira no Sporting, mas foi ao serviço do FC Porto que se consagrou como uma das grandes referências do futebol internacional. Ao serviço dos dragões conquistou dois títulos europeus (Taça UEFA e Liga dos Campeões) em dois anos seguidos. Rumou depois para o Chelsea, mais tarde para o Inter de Milão e Real Madrid. Ao todo ostenta no currículo oito títulos de campeão em quatro países diferentes – Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha.