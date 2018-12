O Governo angolano pagou, desde janeiro, 340 mil milhões de kwanzas (mil milhões de euros) para regularizar os valores atrasados da dívida pública, revelou o coordenador do grupo técnico de apoio ao credor do Estado. Carlos Vasconcelos, que falava aos jornalistas à saída da 12.ª sessão ordinária da Comissão Económica do Governo, orientada pelo Presidente de Angola, João Lourenço, explicou que a dívida foi saldada mediante a compra de títulos de tesouro, liquidez ou por via de compensação fiscal, no quadro da estratégia do Executivo de regularização de atrasados.

Para Carlos Vasconcelos, o valor representa 20% do valor negociado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no quadro da regularização dos atrasados da dívida a amortizar até 2021.

Aquele responsável referiu que a dívida registada no sistema integrado de gestão financeira do Estado ronda os 500 mil milhões de kwanzas (1.420 milhões de euros), ao mesmo tempo que se procura certificar perto de 976 mil milhões de kwanzas (2.770 milhões de euros) para posterior regularização.

Carlos Vasconcelos alegou dificuldades económicas resultantes da forte depreciação cambial e a redução significativa do crescimento económico que representam fatores críticos para as empresas.