Francisco Assis fora das listas do PS às europeias

Francisco Assis, atual eurodeputado e cabeça de lista pelo Partido Socialista (PS) em 2014, deverá ter sido afastado das listas do partido às eleições europeias, avança a TSF, depois de ter confirmado a informação junto de várias fontes.

O socialista, que entrou pela primeira vez no Parlamento Europeu em 2004, não só não deverá ser cabeça-de-lista como não terá qualquer lugar algum nas listas do partido.

O nome do cabeça de lista às europeias deverá ser, no entanto, apresentado até 16 de fevereiro. Data definida por António Costa para dar a conhecer ao país os nomes dos candidatos socialistas à instituição europeia. A TSF escreve que deverá ser uma figura “que o país conhece”.

De lembrar que ainda este fim de semana passado, Francisco Assis deu uma entrevista ao Expresso onde disse que “a decisão cabe ao secretário-geral do partido. Seja qual for a decisão, ela em nada interferirá com a minha relação com António Costa e com o PS. Não há aqui obrigações de espécie alguma”.

O eurodeputado socialista tem sido desde a constituição do atual Governo um forte crítico sobre os acordos parlamentares entre o PS e o Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Ainda no último congresso socialista, Francisco Assis voltou a criticar a solução de Governo, apesar de ter deixado elogios a António Costa por ter capacidade de “anestesiar” os parceiros de esquerda.