Está à procura de carro? A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está a vender mais de duas dezenas de automóveis. Colocou em hasta pública vários lotes com Audis, Volkswagens e Volvos, mas também muitos modelos utilitários, na sua maioria a gasóleo. Há “bombas” já com alguns anos a 2.500 euros, mas quatro centenas de euros chegam para arrebatar o mais barato da frota.

Há, ao todo, 23 veículos em hasta pública, sendo que os primeiros lotes são aqueles que deverão atrair mais atenções já que se tratam de modelos de gama mais elevada. Arrancam com dois Volvo, um S40 e um S60, um a gasóleo e o outro a gasolina, mas que têm ambos um valor base de venda de 2.500 euros. A estes junta-se um Audi A4, a diesel, pelo mesmo valor. No entanto, tem 369.846 quilómetros.

Por um valor ligeiramente inferior estão em hasta pública dois monovolumes, um da Lancia e outro da Toyota, ambos com um valor base de 2.250 euros, a que se terá de somar o IVA. Ou seja, o valor final, assumindo este valor, será de 2.767 euros, de acordo com os cálculos do ECO.

Na lista surgem veículos mais recentes, de 2007 e 2008, à venda por valores entre os 1.750 e os 1.950 euros, mas também há modelos já com mais de duas décadas de uso. Há quatro Citroën Saxo a diesel com valores base de 500 euros, mas também dois Opel Corsa que podem ser arrematados por apenas 400 euros.

No extremo oposto, ou seja, os veículos mais caros em hasta pública não serão para ser utilizados no dia-a-dia. Tratam-se de três carrinhas de trabalho da CML, duas Toyota e uma Mitsubishi, que custam 2.950 euros.

Tanto estes carros de trabalho como os restantes serão vendidos “no estado de uso em que se encontram”, refere o Boletim Municipal da CML. A maioria aparenta estar em bom estado, apesar dos quilómetros já percorridos, mas outros, como um Smart que está em hasta pública, já não.

Os interessados terão de apresentar as suas propostas por correio, “em envelope opaco e fechado, sob registo e com aviso de receção ou entregues por mão própria, pelos proponentes ou seus representantes, contra recibo”.

As propostas deverão dar entrada na Direção Municipal de Higiene Urbana até às 17h00 do dia 29 de abril de 2019. “O ato público tem lugar às 10h00, do dia 30 de abril de 2019, na Direção Municipal de Higiene Urbana, sita na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa”, refere o Boletim Municipal.

Veja a lista completa dos automóveis em hasta pública: