Este fim semana é a última oportunidade para ver o trabalho de Tadashi Kawamata no MAAT, em Lisboa. Mais de 100 mil pessoas já viram a instalação do artista japonês Tadashi Kawamata na galeria oval do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, segundo a instituição.

A instalação ‘Over Flow’ pretende ser uma experiência imersiva numa paisagem marítima, após uma catástrofe ecológica. “Integra resíduos de plástico e barcos abandonados, recolhidos na costa portuguesa durante as campanhas de limpeza de praias”, explica o museu. Este é o último fim de semana para ver o trabalho do japonês.

Na galeria oval do MAAT, a rede protege o visitante dos detritos que chegam aos oceanos e alerta para o excesso de consumo e poluição dos oceanos. Que futuro terão os crocs pretos, a luva de pescador, as embalagens vazias, o capacete amarelo e outros (muitos) objetos que foram parar ao Atlântico?

A peça, que integra programação da BoCA – Biennial of Contemporary Arte, foi criada para este espaço, resulta de um trabalho no terreno, em Portugal, entre o Tadashi Kawamata, artistas, arquitetos e o coletivos Os Espacialistas, que durou cerca de um ano.

A instalação do artista japonês pode ser vista até 1 de abril na galeria oval do MAAT, enquanto na galeria principal se encontra Ficção e Fabricação, Fotografia de Arquitetura Após a Revolução Digital e na Central Tejo continua, até 22 de abril, Hello, Robot, uma exposição concebida pelo Vitra Design Museum.