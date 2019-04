“Sober Curious”: uma opção, um livro e uma tendência

Um artigo recente publicado no The Goods by Vox chama a atenção para uma tendência que vamos, cada vez mais, ouvir falar. Analisa o que pode significar hoje o “sober curious”, o tópico do livro “Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol”. E analisa as novas gerações com vidas orientadas em prol do bem-estar e, nesse sentido, com marcas a criar novas ofertas como produtos, por exemplo, sem álcool.

Nem de propósito, foi precisamente esse o ponto de partida do quinto episódio da websérie #Ecoolhunter. Das novas tendências à inovação, foi esta a reflexão que antecedeu o lançamento da Heineken 0.0, um novo produto no mercado nacional dentro do segmento de cervejas premium, ou seja, uma cerveja com 0,0% de teor alcoólico, com apenas 53 calorias e que se apresenta como uma alternativa para diferentes momentos de consumo, a pensar nas gerações que valorizam estilos de vida mais saudáveis.

Semanas depois, também a Central de Cervejas anunciava o lançamento da Sagres 0.0, alinhada, uma vez mais, com a tendência internacional de cervejas com zero álcool, desenvolvida por especialistas e mestres cervejeiros e a pensar em consumidores que procuram um estilo de vida mais equilibrado. “Estamos a assistir ao nascimento de uma nova era das cervejas sem álcool. Uma nova categoria nasceu”, explica a marca em comunicado.

Uma nova era onde o 0.0 pode ter novos significados, como o não ter medo de começar do zero, tanto na vida ou no trabalho. Foi essa a questão que colocámos a diferentes gerações, mas em particular aos millennials e aos Z’s, que hoje as marcas procuram conquistar.

Mas zero pode também significar uma missão maior. Se há setor que se está a adaptar aos novos comportamentos e opções de vida das novas gerações, é o automóvel. E este episódio é também uma viagem pela visão 2020 da Volvo, de zero acidentes mortais: “Ninguém perderá a vida ou ficará gravemente ferido a bordo de um novo Volvo”, compromete-se a marca.