Galp e BCP tramam Lisboa. Bolsa em queda

O principal índice bolsista iniciou a última sessão antes da Páscoa a cotar no vermelho. O desempenho da praça lisboeta está a ser penalizado, sobretudo, pelas perdas do BCP e, também, da Galp. A evitar uma queda mais expressiva está o setor do retalho, com a Jerónimo Martins e a Sonae acima da linha de água.

O PSI-20 está a perder 0,32% para 5.350,56 pontos, acompanhando a tendência que se vive na generalidade das restantes praças europeias. O Stoxx 600 está a recuar 0,07% para 389.32 pontos, enquanto o alemão DAX desvaloriza 0,14% e o francês CAC cai 0,34%.

Por cá, a penalizar a bolsa de Lisboa estão dois pesos pesados: o BCP, que recua 0,40% para 0,2490 euros, e a Galp, que está a desvalorizar 0,14% para 14,45 euros. Também a Mota-Engil está na linha vermelha, com perdas na ordem dos 1,04% para os 2,274 euros, representando mesmo a maior queda da sessão.

A impedir uma queda mais expressiva da bolsa nacional está, sobretudo, o setor do retalho. A Jerónimo Martins está a somar 0,32% para 14,13 euros, tendo estado na abertura a avançar 0,50%. Também a Sonae evita perdas maiores, avançando 0,37% para 0,9535 euros.

Destaque, ainda, para os títulos da EDP e da EDP Renováveis. A empresa liderada por António Mexia está a somar 0,18% para 3,394 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,35% para 8,7 euros.

(Notícia atualizada às 8h24)