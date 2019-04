O Pingo Doce estabeleceu uma parceria com a Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO) que tem como objetivo promover a integração de alunos destas escolas na cadeia de supermercados. Da assinatura deste protocolo nasceu a possibilidade de os cursos ministrados pelas escolas profissionais serem adaptados às necessidades reais do mercado da distribuição.

De acordo com Margarida Manaia, diretora de recursos humanos do Pingo Doce, “Este protocolo reforça a relação de parceria (…) com algumas escolas associadas da ANESPO, criando novas oportunidades de integração profissional no Pingo Doce para alunos das diferentes escolas e cursos profissionais. Por outro lado, abre novas possibilidades de colaboração (…), nomeadamente uma maior adequação da oferta de formação aos desafios do Pingo Doce.”.

Em comunicado afirmam ainda que “esta parceria pretende contribuir para a atração de candidatos em áreas fundamentais para o negócio do Pingo Doce, nomeadamente as operações em loja”.