Fim do contrato é principal motivo do desemprego

O Guia do Mercado Laboral 2019, elaborado pela Hays, mostra que 27% dos inquiridos estão desempregados devido ao fim do contrato, enquanto outros apontam a reestruturação da empresa como principal causa (24%). Mas há também quem se tenha despedido (22%), esteja no desemprego devido a falência ou encerramento da entidade empregadora (7%) ou à procura do primeiro emprego (5%).

Entre os participantes deste estudo, 65% estava desempregado há menos de seis meses e 11% há mais de dois anos. Comercial/vendas, engenharia e administrativa/suporte são as principais áreas de atuação dos profissionais qualificados no desemprego.

A análise do mercado mostra ainda que se os profissionais no desemprego pudessem investir atualmente numa outra área de formação seria em Tecnologias da Informação & Telcos (14%), em Marketing e Comunicação (12%) e em Turismo & Lazer/ Restauração (8%).

De salientar ainda que, no ano passado, 42% dos profissionais desempregados recusaram ofertas de emprego, apontando como motivos principais o salário oferecido não suficiente (55%), as condições contratuais não pretendidas (29%), o projeto não era interessante (28%) e a oferta não se adequava à experiência ou área de formação do inquirido (25%).