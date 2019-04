É tudo sobre pessoas. No dia em que um headhunter contactou Joana Queiroz Ribeiro para lhe pedir que partilhasse o currículo, escapou à engenheira alimentar essa evidência. Joana, acabada de sair da Unicer, agora Super Bock Group e a dar os primeiros passos como freelancer na consultoria em mudança organizacional, comunicação e assessoria mediática, pensou duas vezes. “Seguros? Não era uma coisa natural para mim, nem sequer como setor — ignorância minha — sexy. Achava-o um bocadinho fechado e, mais do que isso, não era palpável. Eu fazia seguros através do banco”, conta.

O namoro durou meses até ao dia em que as duas partes perceberam que valia mesmo a pena. Hoje, Joana deixou de achar o setor demasiado sério, cinzento, inflexível e distante das pessoas. E talvez a Fidelidade tenha contribuído para essa mudança de mindset. Afinal, tudo muda quando se muda. “A Fidelidade é uma empresa que nunca diz para fora aquilo que não é, e quem está lá dentro sente isso genuinamente. Às vezes temos a ousadia de dizer ‘deveríamos comunicar isto, fazer de determinada maneira’. E imediatamente damos conta de que não devíamos coisa nenhuma se efetivamente não tivermos as coisas solidificadas, muito sustentadas e a consciência de que aquilo que estamos a dizer está a acontecer. E isso torna a empresa muito humana”, conta.

É dessa humanidade, acredita, que é feita a gestão de pessoas. “Aquilo que temos de fazer é garantir que as pessoas vejam em nós alguém que está ali por ela. Nesse sentido de estarmos lá para elas, sejam elas quem forem. Claro que é dos nossos clientes que queremos cuidar mas todos os outros são potenciais clientes”.

Como no dia seguinte ao incêndio em Pedrógão: no fim de semana, as equipas organizaram-se informalmente para estarem no terreno bem cedo, no arranque da semana, numa perspetiva de “ele é meu cliente” mas, se não é, como posso ajudar? E foi muito interessante perceber que as pessoas atuam assim em determinada situação, o que queremos é que atuem assim todos os dias”.

De pessoa em pessoa, Joana lidera uma equipa de 3.200 que, em breve, deverá crescer para 5.000. “Genuinamente estamos a querer trabalhar para tornar aquela empresa cada vez mais humana, e a cuidar dos outros em cima desses valores. É um processo de transformação grande mas tem um propósito muito interessante, como o da empresa. “Para que a vida não pare’, que acho que dá internamente quase uma obrigação e responsabilização de as pessoas pensarem para dentro”, analisa.

A par dos desafios ligados à tecnologia e modernização, a diretora de pessoas e organização da Fidelidade acredita que um dos maiores é a adaptabilidade às expectativas e às linguagens dos diferentes clientes. Essa flexibilidade será uma marca distintiva, a nível externo mas, também a nível interno. “Não trabalhamos só com um tipo de pessoas. Hoje trabalho com três gerações – avós, pais e filhos – e eu não falo da mesma maneira com as três. Nem as exigências nem as expectativas são as mesmas. E o meu sonhos é realmente conseguir chegar a um momento em que as pessoas que trabalham dentro da Fidelidade se sentem únicas. Saber que, se sou uma mãe jovem, sou tratada como mãe jovem e ter a possibilidade de ir buscar o meu filho à escola mais cedo e, quando puder, trabalhar. É esse talvez o meu grande desafio: que as pessoas se sintam únicas dentro da organização. Isso faz toda a diferença e só é possível numa empresa em que exista uma plataforma de confiança muito elevada”, esclarece. E como é que essa plataforma se cria? A resposta é: cultura. Constrói-se, não é uma coisa que se mude. Constrói-se com transparência, comunicação, com saber ouvir e explicar muito e numa perspetiva de liderança inclusiva: explicar às pessoas porque estamos a fazer determinada coisa e acabar com o ‘há quem decide e depois há os outros’”. Porque o poder está, sublinha, em quem gere as pessoas. “O nosso papel é apoiar, ouvir as pessoas e ajudar a ultrapassar os desafios. Têm de ser as pessoas que gerem equipas que conseguem envolver as pessoas na capacidade de incluir, desenvolvimento de competências, envolvê-las no negócio, dar-lhes mundo”.

Joana gosta de “viver numa desarrumação arrumada” que se manifesta em alguns quadros pendurados na parede da sala de estar e noutros assentes em livros e caixas pousados no chão. Um vai e vem que mantém também no regresso a casa. Todos os fins de semana mata saudades dos pais, que vivem no Porto, da casa da família, perto de Caminha, e do mar.

