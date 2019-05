A Fidelidade foi considerada a melhor empresa na promoção de iniciativas e práticas de responsabilidade social que envolvem os seus colaboradores e Joana Queiroz Ribeiro, diretora de pessoas e organização da seguradora, foi distinguida pelo segundo ano consecutivo com a melhor direção de gestão de pessoas/recursos humanos.

“Ganhar este prémio é uma honra enorme para mim, acima de tudo o reconhecimento do trabalho de uma equipa excecional numa empresa que nos dá espaço para sonhar e realizar sonhos. Cuidar das nossas pessoas e dos nossos clientes faz-nos trabalhar com paixão e permite-nos usar a experiência de todos para nos superarmos… para fazermos bem o bem”, refere a diretora em comunicado.

Para Ana Fontoura, diretora de gabinete de responsabilidade social da empresa, estas distinções são “o reconhecimento de um trabalho diário que a Fidelidade faz com paixão, pelas pessoas, as nossas e as que nos rodeiam. Estamos sempre tão envolvidos nas nossas ações, a fazer o melhor que sabemos que, quando recebemos estes prémios, “acordamos” e percebemos que estamos a fazer bem o bem!”.

A seguradora, com uma quota de mercado de cerca de 30,7%, refere também que “esta distinção reforça o seu compromisso com os colaboradores, de promover ativamente políticas de promoção de saúde e de bem-estar e que conciliem a atividade profissional com a pessoal”.

Os prémios das “Empresas Mais” são promovidos pela Human Resources Portugal, que convida os leitores a votarem nas organizações que mais se destacam. Nesta edição, em que votaram mais de 25 mil pessoas, foram distinguidas 24 empresas e atribuídos três prémios individuais.