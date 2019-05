Chama-se Flex it Up e pretende promover a flexibilidade laboral para um maior equilíbrio com a vida pessoal, junto dos colaboradores da Sonae MC. O programa destina-se a funcionários cujas funções são compatíveis com os requisitos de cada uma das iniciativas e oferece flexibilidade na personalização do formato de trabalho conforme o perfil de cada colaborador, explica a empresa em informação à imprensa, “permitindo a concretização saudável dos objetivos pessoais e profissionais de cada um”.

A pensar nos diferentes momentos das vidas profissional e pessoal dos colaboradores da Sonae MC, a empresa criou cinco iniciativas:

, dando a possibilidade aos colaboradores de trabalhar fora do escritório Flexiwork , permitindo a escolha de hora de início, interrupção e termo da jornada de trabalho

, permitindo a escolha de hora de início, interrupção e termo da jornada de trabalho Redução de horário de trabalho , que possibilita uma redução de horário com redução proporcional do vencimento

, que possibilita uma redução de horário com redução proporcional do vencimento Licença sem vencimento , potenciando o usufruto de licenças sem vencimento num âmbito mais abrangente do que o legalmente definido

, potenciando o usufruto de licenças sem vencimento num âmbito mais abrangente do que o legalmente definido Dias extra, tendo os colaboradores acesso a até 5 dias off extra, não remunerados

“Cada vez mais, as nossas pessoas, independentemente do seu género ou geração, valorizam o seu tempo. Não falamos em equilíbrio entre as vidas pessoal e profissional porque encaramos a vida de forma integrada, onde as várias dimensões se complementam e coexistem. Com a implementação do Flex it Up, a Sonae MC tem como objetivo que os colaboradores se sintam mais owners do seu tempo e o giram da forma mais favorável para si. Reforçamos, assim, o nosso foco na valorização das equipas e em fomentar, ainda mais, o seu bem-estar e realização pessoal e profissional”, explica Isabel Barros, administradora do pelouro de RH da Sonae MC.

Este programa está inserido no movimento Improving Our Life, criado em 2016 e “cujas iniciativas e programas têm como objetivo garantir a valorização de todos”, explicam.