Inaugurado no início deste ano, no escritório da tecnológica alemã trabalham mais de 100 pessoas. A tecnologia desenvolvida em Portugal é usada por 15 milhões de utilizadores.

Welcome to a no normal company. Bem-vindos a uma empresa fora do normal. As cartas são colocadas em cima da mesa assim que se entra no escritório da Xing em Matosinhos, o primeiro da empresa alemã em Portugal. O open space é cortado por enormes blocos em forma de cubo que fazem dos corredores estreitas faixas de passagem. É nos extremos laterais que tudo acontece. É que, nas ilhas de mesas e cadeiras, trabalham cerca de uma centena de pessoas de sete nacionalidades, na maior parte dos casos, programadores.

Inaugurado no início de 2019, o escritório da Xing em Portugal é um dos quartéis da tecnológica fora da Alemanha, o mercado estrela da empresa. Com 15 milhões de utilizadores no mercado alemão, a empresa anunciou no dia da apresentação em Portugal a vontade de ter pelo menos mais um em solo nacional até ao final do ano, assim como a necessidade de duplicar a equipa.

Fundada em 2003 como openBC (Open Business Contact) e contemporânea do LinkedIn, a Xing nasceu como uma espécie de lista telefónica onde os utilizadores tivessem os contactos profissionais acessíveis. Três anos depois mudava de nome e começava a política de expansão com dois vetores essenciais: por um lado e, internamente, de desenvolvimento da plataforma internamente e, por outro, criando ofertas complementares que ajudassem a fazer crescer a plataforma core.