A presidente do Banco Santander, Ana Botín, anunciou esta quarta-feira um investimento superior a 20.000 milhões de euros na transformação tecnológica e digital nos próximos quatro anos para melhorar a experiência dos clientes, aumentar a confiança e reduzir custos.

No Dia do Investidor, que se assinala todos os anos em Londres, o banco anunciou o seu plano estratégico para os próximos três anos, com o qual pretende aumentar a sua rentabilidade e obter uma economia de custos anual de 1.200 milhões de euros, além de aumentar o “pay out” ou a percentagem do lucro destinado a dividendos até 40-50%.

O grupo espera alcançar um retorno sobre o capital tangível ordinário (RoTE) entre 13 e 15% no médio prazo e melhorar seu índice de eficiência para 43-45%, bem como manter um índice de solvência CET1 “totalmente carregado” – com todos os requisitos de Basileia – entre 11 e 12%.