O ministro das Finanças afirmou esta segunda-feira que a atualização do Programa de Estabilidade prevê um aumento das despesas com pessoal na ordem dos 2.400 milhões de euros até ao final da próxima legislatura, um valor semelhante ao aumento permanente da despesa com salários que aconteceu entre 2016 e 2019. Mário Centeno não explicou, no entanto, que medidas levarão a esse aumento de custos.

Numa conferência de imprensa em que vincou de forma repetida a estabilidade das contas públicas, Mário Centeno anunciou este aumento dos gastos permanentes, mas sobre onde será gasto esse valor apenas referiu o custo de medidas já tomadas como o descongelamento de carreiras, que apenas explicam parte deste valor.

“A despesa com pessoal projeta-se que aumente 2.400 milhões de euros ao longo da próxima legislatura, um aumento semelhante” ao verificado na atual legislatura, disse.