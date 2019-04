O Governo vai mesmo avançar com a aplicação às carreiras especiais da Função Pública de uma solução de descongelamento semelhante à que foi encontrada para o caso dos professores. A medida — que foi aprovada, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros — prevê a contabilização de 70% do tempo necessário para a progressão de um módulo padrão de cada carreira. Isto em três tranches (junho de 2019, junho de 2020 e junho de 2021) e sem efeitos retroativos, explicou a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público.

“O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 nas carreiras, cargos ou categorias em que a progressão depende do decurso de determinado período de prestação de serviço. A solução agora aprovada permite mitigar os efeitos dos sete anos de congelamento, sem comprometer a sustentabilidade orçamental, aplicando o racional encontrado para os educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário“, explica o Executivo, em comunicado.

Em declarações aos jornalistas, Fátima Fonseca adiantou ainda que, apesar do racional ser o mesmo (os tais 70% do tempo necessário para progressão num módulo padrão), a mecânica de aplicação desta medida é diferente: O tempo será aplicado em três fases até 2021 e não terá retroativos.

(Notícia em atualização)