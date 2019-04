Quer entregar o IRS? Portal das Finanças volta a falhar

O portal das Finanças está novamente com falhas, naquele que é o quarto dia de entrega das declarações de IRS. Ao que o ECO apurou, estão a ser registados problemas no login à plataforma.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, o problema estará num “fluxo” elevado de acessos. Apesar de a homepage continuar acessível, os utilizadores estão impossibilitados de se autenticarem na plataforma e de acederem ao painel que permite entregar o IRS. Um sinal da incapacidade da infraestrutura em dar resposta a tantos acessos em simultâneo.

Os contribuintes têm até 30 de junho para declararem os rendimentos obtidos em 2018, mas o Governo prometeu que, no caso de haver lugar a reembolso, o mesmo deverá ter lugar no prazo de 11 dias. A corrida à entrega do IRS também resultou em falhas semelhantes no primeiro dia de entregas, esta segunda-feira, dia em que 300 mil portugueses cumpriram esta obrigação fiscal.

Às 19h30 desta quarta-feira tinham já sido submetidas 788.243 declarações.

