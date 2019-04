Se está a tentar entregar a sua declaração anual de rendimentos, poderá enfrentar algumas dificuldades. É que o Portal das Finanças começou a manhã com falhas, devido ao elevado número de tentativas de acesso. Isto no dia em que arranca o período para a apresentação do IRS. Ao ECO, as Finanças asseguram que não está em causa um “colapso” do sistema, apenas falhas relacionadas com o grande número de contribuintes que estão a tentar aceder ao portal.

Esta segunda-feira, inicia-se o período de entrega das declarações anuais de rendimentos, que este ano termina em junho (nos anos anteriores, terminou em maio). De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a expectativa do Governo é que, este ano, os reembolsos sejam pagos no prazo de 11 dias, para IRS automático, e 16 dias para as restantes declarações. É importante frisar, no entanto, que entregar a declaração logo na primeira semana não garante a aceleração desse processo, já que só na segunda semana se atinge essa “velocidade cruzeiro”.

“É normal que o sistema esteja a funcionar melhor e na sua plenitude a partir da segunda ou da terceira semana e é a partir dessa altura, apesar de termos mais acessos, que o sistema está a responder mais rápido e os reembolsos são mais rápidos, o que faz com que o prazo médio desça“, sublinhou António Mendonça Mendes, em declarações à TSF, esta manhã.

Apesar dessa recomendação, os contribuintes estão a aceder esta manhã em largo número ao Portal da Finanças, provocando falhas no sistema (que está a responder agora de forma intermitente). O ECO já confirmou que não se trata de um “colapso” da plataforma, apenas de algumas dificuldades no acesso.

Fonte do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos também garantiu que a situação em causa é resultado apenas de um “excesso de tentativas de acesso”, não tendo sido reportada qualquer perturbação mais grave. “Deve ser uma coisa transitória, não deve ser causa de grande preocupação”, reforça a estrutura sindical.

Este ano, dos 5,1 milhões de agregados que entregarão a declaração anual de rendimentos, cerca de 3,2 milhões estão potencialmente abrangidos pelo IRS automático. Isto porque esta possibilidade passou também a estar à disposição dos subscritores de Planos Poupança Reforma (PPR) e daqueles que fizeram donativos.

Ainda assim, há contribuintes que continuam fora desse universo, sendo obrigados consequentemente a fazer a entrega “manual” da declaração. Esses portugueses podem, em contrapartida, beneficiar da declaração pré-preenchida, que facilita o processo de entrega do IRS.

Caso faça parte de um grupo ou do outro, é importante ter em conta as várias nuances da declaração para assegurar a maximização do reembolso ou a redução do montante a pagar às Finanças. Ao ECO, os fiscalistas Manuel Faustino, Luís Leon e Anabela Silva explicam que há uma série de pontos a ter em conta antes de avançar na entrega, da opção pela tributação conjunta ou separada ao englobamento dos rendimentos, passando pela apresentação de mais faturas na saúde, educação e formação, imóveis e lares.

