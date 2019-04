A fabricante de aviões Embraer acaba de abrir novas vagas para o programa de estágio profissional na sua unidade de Évora. São 20 lugares que estão à espera de jovens que venham das áreas da engenharia, operações e tecnologia. As candidaturas estão abertas até ao próximo mês.

As inscrições, que terminam no dia 8 de maio, podem ser submetidas através do site da Embraer. “As 20 vagas iniciais são para as áreas de engenharia, operações e tecnologia”, pode ler-se no comunicado enviado pela empresa.

Évora é o destino dos estágios, local onde a Embraer conta com dois centros de excelência. “A abertura das vagas do programa de estágio em Évora é uma excelente oportunidade para que jovens do país apliquem o seu conhecimento e aprendam com uma equipa técnica de excelência numa troca contínua de experiências, que torna a Embraer uma das empresas mais inovadoras do mundo”, afirma Arlindo Duarte, diretor de recursos humanos da Embraer em Portugal.

De acordo com a empresa com sede no Brasil, durante a primeira de seleção, os candidatos são analisados com base num processo de seleção online, que inclui, sobretudo, testes de raciocínio e testes de inglês.

No futuro, a Embraer prevê abrir novas vagas para o programa de estágio profissional. Para já, está previsto um novo concurso no segundo semestre do ano.