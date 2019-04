The Makers é o novo programa de talento do Publicis Groupe e vai recrutar 20 jovens da área da comunicação. As candidaturas decorrem até 19 de abril e destinam-se a pessoas que pretendam iniciar uma carreira nas empresas do grupo.

Há vagas para copywriter, strategic planner, designer, digital art director, account executive, performance media executive e media planner, todas na zona de Lisboa.

Sobre o projeto, Anthony Gibson, CEO do Publicis Groupe em Portugal, afirma: “Acreditamos que o nosso valor são as pessoas, a sua diversidade e na força de unir diferentes ideias, vivências e perspetivas. Por isso celebramos o talento com o programa The Makers.”

Para a o grupo, este é “um dos setores de atividade mais dinâmicos, criativos e inovadores da economia, que atravessa uma enorme e desafiante transformação ditada pela evolução tecnológica”.

Para candidaturas ou para saber mais detalhes sobre cada uma das vagas, há mais informações no site da iniciativa.