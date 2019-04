Super Bock procura jovem talento para programa de trainees

“Não é individualista, gosta de trabalhar e tomar decisões em equipa”, “é curioso”, “tem iniciativa”, “encontra mais depressa soluções do que desculpas”. Estas são algumas das 32 características que o Super Bock Group (SBG) lista na plataforma de recrutamento, onde começa a seleção.

Do total de candidatos, que devem ter no máximo dois anos de experiência e disponibilidade para integrar o programa por 12 meses (com início em junho), serão escolhidos oito a dez recém-licenciados para as áreas Comercial, Marketing, Supply Chain, Sistemas de Informação ou Pessoas.

“Foi um ano capaz de me preparar mais para o futuro, por me permitir enriquecer com o que mais considero relevante: a aprendizagem e relacionamento. Rodeada de pessoas que acreditaram em mim, pude ter um papel ativo nos projetos em que estive inserida, numa cultura de proximidade que me fez sempre sentir envolvida e escutada” testemunha Susana Neves, que participou numa edição anterior. Para Gabriel Silva, o programa de trainees do Super Bock Group foi “uma oportunidade de conhecer pessoas com um know-how fantástico que desde cedo fizeram questão de me transmitir a paixão pelas marcas tão característica desta casa. Um ano depois, continuo a aprender todos os dias, sentindo-me assim cada vez mais capaz de enfrentar os desafios que constantemente me vão sendo colocados.”

Durante o estágio remunerado, a empresa dá acesso a mentores, ações de formação e experiência em diferentes áreas, em ambiente empresarial internacional, numa oportunidade de enriquecimento pessoal e profissional.