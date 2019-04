Estar em contacto direto com as mais recentes ferramentas e processos tecnológicos do mercado, beneficiar de um programa de aprendizagem na área da tecnologia, onde estão integradas as competências profissionais do futuro vai estar ao alcance de 150 estudantes.

A quarta edição do Ignite Your Future, promovida pela Altran Portugal em conjunto com o município do Fundão, a Agência da Gardunha XXI e a Universidade da Beira Interior, “é a prova do seu sucesso e potencial, não só pela dinamização da região e respetivas entidades, mas sobretudo para os jovens que se encontram num momento decisivo das suas vidas, a escolha do percurso académico que será determinante para o seu futuro profissional”, afirma Célia Reis, CEO da Altran Portugal.

Nesta iniciativa, que decorre de 15 a 18 de abril, os estudantes, entre o 9.º e o 12.º, são desafiados através da realização de exercícios e atividades ao nível da informática e da robótica. “Uma resposta ao crescimento da área das Tecnologias da Informação, que permite aos jovens através da partilha de conhecimentos e experiências interativas, o contacto direto com as mais recentes ferramentas e processos tecnológicos do mercado”, como explica a Célia Reis, citada em comunicado.

Além dos quatro dias de imersão nas novas tecnologias, os participantes têm a oportunidade de conhecer as instalações da Altran Portugal e as áreas de negócio da empresa.